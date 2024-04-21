Криминал 21 апреля 2024, 02:05 Суд арестовал обвиняемых в поставках несвежих продуктов в российскую армию Суд арестовал троих фигурантов по делу о поставке несвежих продуктов в ВС РФ Freepik

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Басманный суд Москвы арестовал трех фигурантов дела о поставках в армию несвежих продуктов по завышенной стоимости. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Постановлением суда в отношении Александра Михаленко, Валерия Ковачевича, Эльвиры Смирновой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 19 июня 2024 года», — сказано в публикации.

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Все они обвиняются по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса России «Присвоение или растрата».

Как выяснили следователи, подозреваемых обвинили в ненадлежащей организации услуг по предоставлению питания для нужд Минобороны РФ. Цены продуктов заведомо завысили, еще превысили расходы по их приготовлению. Кроме того, пища была не достаточно качественной.

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