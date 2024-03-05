Криминал 05 марта 2024, 16:41 Суд арестовал обвиняемых в ограблении москвички Суд решил заключить под стражу фигурантов дела о похищении жительницы Москвы

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Московский суд постановил арестовать мужчину и женщину, которые обвиняются в совершении сразу нескольких особо тяжких преступлений. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По версии следствия, соучастники заманили москвичку в частный дом во Внукове и связали ее. После этого злоумышленники потребовали потерпевшую рассказать о своих денежных средствах.

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«Женщина, опасаясь за свою жизнь и здоровье, согласилась, сообщив фигурантам также сведения о своем имуществе», — указали в пресс-службе.

Сторона обвинения предполагает, что подсудимый оставил женщину под присмотром сообщницы, а сам ограбил квартиру. По информации прокуратуры, из дома жительницы Москвы похитили часы и деньги. Злоумышленник также обналичил свыше 2,1 миллиона рублей с банковских карт потерпевшей.

Обвиняемых задержали в Ростовской области, куда они приехали на такси.

Ранее преступную группировку, специализирующуюся на вымогательстве и похищениях, осудили в Екатеринбурге. Суд огласил приговор пяти участникам банды.