Суд арестовал обвиняемого в убийстве доцента РЭУ и ее матери в Солнечногорске

Обвиняемого в убийстве преподавательницы РЭУ имени Плеханова и ее матери Жасуржона Усмонова взяли под стражу. Такое решение вынес Солнечногорский суд.

По данным следствия, 7 ноября 26-летний иностранец зарезал мать и дочь — хозяек дома, где он делал ремонт. Несколько ножевых ударов он нанес шестилетней девочке, которой удалось выжить. Сейчас она находится в больнице. После расправы молодой человек обыскал дом, забрал деньги и скрылся.

Подозреваемого в убийстве задержали через три дня на стройке в одной из деревень Дмитровского городского округа. На его кроссовках следователи обнаружили следы, похожие на кровь. Кроме того, удалось найти место, где он сжег одежду, в которой был на месте преступления.

В ходе допроса молодой человек заявил, что пошел на убийство из-за долга. Женщины не заплатили ему 20 тысяч рублей за ремонт. Он признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Следователи предъявили мужчине обвинения в убийстве двух женщин, покушении на убийство ребенка и разбойном нападении.

По данным МВД, Усмонов приехал в Россию из Таджикистана. Его жертвами стали преподавательница РЭУ имени Плеханова Виктория Боровская и ее мать.