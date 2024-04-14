Криминал 14 апреля 2024, 15:37 Суд арестовал облившего прохожих химической жидкостью в Щелкове мужчину Суд в Щелкове арестовал мужчину, облившего прохожих химической жидкостью

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Суд в Щелкове отправил под арест мужчину, обвиняемого в нападении и обливании едкой жидкостью несовершеннолетней девушки и женщины в поселке Монино городского округа Щелково. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка СК.

В ходе допроса фигурант дал признательные показания, ему предъявили обвинение по статье о хулиганстве.

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«По ходатайству следствия суд избрал в отношении жителя поселка Монино меру пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в ведомстве.

Следователи провели с обвиняемым ряд следственных действий, в том числе опознание. Специалисты назначили судебно-медицинскую, психолого-психиатрическую и химическую экспертизы.

Вечером 10 апреля в Монине мужчина напал на молодую девушку и женщину и облил их ярко-красной жидкостью. Пострадавшую женщину увезли в больницу с ожогами лица, а девушка почти не пострадала. СК публиковал кадры допроса фигуранта.