Эксклюзив 13 января 2023, 17:08 Суд арестовал игумена женского монастыря по делу о педофилии на два месяца Суд арестовал игумена женского монастыря в Орехово-Зуеве Суворова на два месяца

Читать 360tv в

Игумена женского монастыря Святой Живоначальной Троицы в Орехово-Зуеве Анатолия Суворова арестовали на два месяца по делу об изнасиловании подростков. Об этом сообщил корреспондент «360».

11 января суд Подмосковья продлевал на 48 часов срок ареста 85-летнего настоятеля. Это время предоставили следователям для сбора дополнительных доказательств. По данным ТАСС, Суворов является представителем «истинно-православной церкви», которая никак не относится к Русской православной церкви.

Реклама

Игумена подозревают растлении малолетних. По данным следствия, духовный наставник и руководитель местной религиозной организации изнасиловал в 2016 и 2017 годах нескольких подростков предположительно 12 и 17 лет в одной из келий обители.

Реклама

В России предлагают педофилам запретить ходить на детские площадки, посещать территории оздоровительных лагерей и образовательных учреждений. МВД выступило с такой инициативой, чтобы избежать рецидива. Законодательно идею обсудят 13 января, потом ее передадут на рассмотрение в Госдуму.