Общество 13 января 2023, 05:12 Педофилам предложили запретить вход на детские площадки МВД разработало законопроект о запрете педофилам заходить на детские площадки РИА «Новости»

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В России педофилам могут запретить посещать детские площадки, оздоровительные лагеря и территорию образовательных учреждений. Инициатива принадлежит МВД, сообщили «Известия».

Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. В настоящий момент педофилы после освобождения из тюрьмы не могут покидать территорию, установленную судом. Кроме того, они должны отмечаться в полиции.

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МВД предлагает ужесточить контроль над бывшими заключенными, чтобы избежать рецидива. Законодательную инициативу обсудят 13 января, после чего ее внесут на рассмотрение депутатов Госдумы.

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Юристы и правозащитники одобрили эту идею. Адвокат Екатерина Антонова полагает, что для ее реализации необходимо установить камеры рядом с детскими площадками. Другие ее коллеги предлагают использовать для педофилов электронные браслеты.

В конце декабря педофилу из Чебоксар вынесли приговор за изнасилование 14-летней школьницы. Его отправили на восемь лет за решетку.