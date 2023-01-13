13 января 2023, 05:12
Педофилам предложили запретить вход на детские площадки
МВД разработало законопроект о запрете педофилам заходить на детские площадки
В России педофилам могут запретить посещать детские площадки, оздоровительные лагеря и территорию образовательных учреждений. Инициатива принадлежит МВД, сообщили «Известия».
Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. В настоящий момент педофилы после освобождения из тюрьмы не могут покидать территорию, установленную судом. Кроме того, они должны отмечаться в полиции.
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МВД предлагает ужесточить контроль над бывшими заключенными, чтобы избежать рецидива. Законодательную инициативу обсудят 13 января, после чего ее внесут на рассмотрение депутатов Госдумы.
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Юристы и правозащитники одобрили эту идею. Адвокат Екатерина Антонова полагает, что для ее реализации необходимо установить камеры рядом с детскими площадками. Другие ее коллеги предлагают использовать для педофилов электронные браслеты.
В конце декабря педофилу из Чебоксар вынесли приговор за изнасилование 14-летней школьницы. Его отправили на восемь лет за решетку.
Дети
МВД РФ
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