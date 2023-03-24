Криминал 24 марта 2023, 20:10 Суд арестовал генерала таможни Беглова за взятки Басманный суд Москвы арестовал генерала ФТС Беглова по делу о получении взятки РИА «Новости»

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Басманный суд Москвы арестовал заместителя начальника Центрального таможенного управления генерала Александра Беглова по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Беглов пробудет под стражей один месяц 29 дней.

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Вместе с ним в СИЗО отправили еще одного высокопоставленного сотрудника таможни — начальника специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни полковника Александра Алеева. Его также обвиняют в получении взятки с использованием служебного положения.

Им грозит более 10 лет заключения.

Ранее Telegram-канал «112» назвал сумму взятки — 3,8 миллиона рублей. Сообщалось, что эти деньги обнаружили в ходе обыска. Однако официального подтверждения этой информации нет.

Также по этому делу обвинения предъявили двум предпринимателям — Дмитрию Красногорскому и Артему Бережному. Первый обвиняется в посредничестве в даче взятки, второй — в даче взятки непосредственно. Красногорского отправили под домашний арест. Меру пресечения Бережному еще не избрали.

Все заседания суд проводит в закрытом режиме — об этом попросил следователь.