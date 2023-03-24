Происшествия 24 марта 2023, 11:01 Двух высокопоставленных сотрудников таможни заподозрили в получении взятки ТАСС: двух сотрудников ФТС задержали в Москве по подозрению в получении взятки РИА «Новости»

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Заместителя начальника Центрального таможенного управления (ЦТУ) Александра Беглова и главу специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни Александра Алеева задержали в Москве по подозрению в получении взятки. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.

В домах и на рабочих местах задержанных уже прошли обыски, добавил собеседник издания. В скором времени решится вопрос об избрании меры пресечения.

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Александр Беглов также является начальником службы федеральных таможенных доходов ЦТУ. Занимает пост с 2015 года.

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В Федеральной таможенной службе подтвердили задержание. Как сообщили «Российской газете» в пресс-службе ведомства, «идут следственные действия». Других подробностей происшествия официально не сообщают.

Однако Telegram-канал «112» назвал сумму взятки — 3,8 миллиона рублей — и уточнил, что деньги обнаружили в ходе обыска. По данным канала, по делу проходят также два бизнесмена, которые дали взятку. Также подчеркивается, что задержание провели сотрудники ФСБ и СК, а меру пресечения выберут уже сегодня.