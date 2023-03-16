Криминал 16 марта 2023, 16:58 Суд арестовал экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана на 14 суток Суд отправил Ройзмана под стражу на 14 суток за демонстрацию экстремистской символики РИА «Новости»

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Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* арестовали на 14 суток. Такое решение принял Ленинский районный суд города по делу о демонстрации экстремистской символики в социальных сетях. Об этом со ссылкой на своего корреспондента в зале суда сообщил ТАСС.

Как уточнило уральское издание E1.ru, еще до оглашения решения адвокат бывшего главы Екатеринбурга пообещал обжаловать обвинительный приговор.

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Сам Ройзман* в ходе выступления в суде заявил, что не мог технически опубликовать что-либо в социальной сети, так как ему запрещено пользоваться интернетом. Он призвал судью прекратить производство в связи с ничтожностью происходящего.

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О задержании полицейскими бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* сообщил его адвокат Владислав Идамжапов.

Он пояснил, что подзащитного обвинили репосте сообщения с экстремистской символикой в сообществе социальной сети «ВКонтакте». Но проблема в том, что у Ройзмана* нет там аккаунта и он никогда не пользовался этой платформой.

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* стал фигурантом уголовного дела о дискредитации Вооруженных сил России. В качестве меры пресечения суд избрал для него запрет на посещение публичных мероприятий, использование интернета, общение с журналистами, а также ведение переписки.

* Евгений Ройзман признан в России иностранным агентом.