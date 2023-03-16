Криминал 16 марта 2023, 12:48 Полиция задержала экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана за экстремистскую символику в соцсети Адвокат Идамжапов: Ройзмана задержали за перепост с экстремистской символикой в соцсети РИА «Новости»

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Публикация в социальной сети «ВКонтакте» привела к задержанию сотрудниками полиции бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана*. Об этом в беседе с Ura.ru рассказал представляющий интересы бывшего градоначальника адвокат Владислав Идамжапов.

Он пояснил, что речь идет о записи в социальной сети, на которую неизвестный пожаловался в правоохранительные органы в декабре, а точнее — о репосте сообщения блогера Алексея Навального**, включенного в список экстремистов и террористов.

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«Собираются везти в отдел для составления протокола — и сразу в суд. Проблема в том, что Ройзман* не зарегистрирован во „ВКонтакте“. Просто ни разу в жизни не заходил. Перепост был сделан в группе „Евгений Ройзман“, к которой он отношения не имеет и знать не знает, кто это сделал», — заявил Идамжапов.

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ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы уточнил, что перепост появился в группе в мае 2022 года.

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* проходит обвиняемым по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил России. На своем YouTube-канале он опубликовал запись с негативной оценкой специальной военной операции. Суд запретил обвиняемому посещать публичные мероприятия, пользоваться интернетом, давать комментарии СМИ, а также отправлять и получать письма.

Представляющий интересы Ройзмана* адвокат Идамжапов на минувшей неделе заявил, что расследование уголовного дела его подзащитного завершили. Начала судебного разбирательства он ожидает в конце марта.

* Евгений Ройзман признан в России иностранным агентом.

** Алексей Навальный признан в России иностранным агентом и включен в список террористов и экстремистов.