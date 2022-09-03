Криминал 03 сентября 2022, 22:01 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Суд арестовал 16-летнюю девушку по обвинению в убийстве прадедушки Прокуратура Москвы: 16-летняя девушка арестована по обвинению в убийстве прадеда Pxhere.com

Читать 360tv в

Суд Москвы арестовал 16-летнюю девушку по обвинению в убийстве прадедушки. Об этом сообщил Telegram-канале столичной прокуратуры. Обвиняемая будет находиться под стражей до 1 ноября.

«Бабушкинский районный суд с учетом позиции прокуратуры избрал в отношении 16-летней обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 1 ноября 2022 года», — сказано в публикации ведомства.

Реклама

По предварительным данным, 31 августа 16-летняя девушка в ходе ссоры нанесла своему 85-летнему прадедушке не менее девяти рубленых ран головы, а также не меньше 17 колото-резаных ранений в область туловища, отмечается в сообщении. Пожилой мужчина скончался на месте.

Реклама

«Осознав, что мужчина умер, обвиняемая замыла следы крови <…> после чего сообщила своей сестре и бабушке, что нашла тело прадеда», — указано в заявлении прокуратуры.

Юная москвичка признала свою вину. Ход дела находится на контроле столичной прокуратуры.

О том, что в Москве задержали 16-летнюю девушку, которую заподозрили в убийстве собственного дедушки, стало известно накануне, 2 сентября. Как сообщил столичный главк СК, во время допроса девушка рассказала, что убила родственника «в ходе ссоры на бытовой почве». На месте преступления москвичка показала, как расправилась с пожилым мужчиной, и показала орудие убийства.

0 0 0 0 0 0