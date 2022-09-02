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02 сентября 2022, 12:42

Юная москвичка убила дедушку во время ссоры

Столичный СК: в Москве задержали 16-летнюю девушку по подозрению в убийстве дедушки

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В Москве задержали 16-летнюю девушку, которую заподозрили в убийстве собственного дедушки, сообщил столичный главк СК в своем Telegram-канале. В преступлении юная москвичка призналась.

Во время допроса девушка рассказала, что убила родственника «в ходе ссоры на бытовой почве».

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На месте преступления москвичка показала, как расправилась с пожилым мужчиной, и показала орудие убийства.

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Следователи детально изучили записи камер видеонаблюдения, допросили свидетелей и восстановили хронологию событий дня совершения преступления.

В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед Бабушкинским районным судом об аресте 16-летней девушки.

Сейчас сотрудники СК проводят следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы.

Москва

Убийства

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