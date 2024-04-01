Важное 01 апреля 2024, 18:53 Суд рассмотрит материалы об избрании меры пресечения 10-му обвиняемому в теракте Заседание суда по делу 10-го обвиняемого в теракте в «Крокусе» будет закрытым РИА «Новости»

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В Басманный районный суд Москвы поступили материалы об избрании меры пресечения еще одному фигуранту по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Якубджони Юсуфзоде. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Там добавили, что обвиняемый является уроженцем Таджикистана.

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По данным РИА «Новости», вопрос об аресте Юсуфзоды рассмотрят в закрытом режиме по просьбе следователя. Он сослался на тайну следствия и интересы участников процесса. Судья удовлетворила ходатайство.

Правоохранители ранее попросили суд арестовать десятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе». За несколько дней до трагедии фигурант перевел соучастнику деньги на проживание террористов. Он также отправил часть суммы одному из исполнителей после совершения преступления.