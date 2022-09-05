Хоккеисту Сулейманову дали пять лет условно по делу о даче взятки

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Важное
05 сентября 2022, 10:46
Промышленную ипотеку запустят в России
Власть
05 сентября 2022, 10:41
Органы власти России обязали завести аккаунты в «Одноклассниках» и «ВКонтакте»
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Важное
05 сентября 2022, 10:25
Члены МАГАТЭ покинули Запорожскую АЭС
Важное
05 сентября 2022, 10:22
Устроивший стрельбу в Пермском университете Бекмансуров признал свою вину в суде
Подмосковье
05 сентября 2022, 10:12
Акция «Диктант Победы» прошла на 10 площадках в Реутове
Эксклюзив
05 сентября 2022, 10:10
Двое погибли при пожаре в одной из квартир Подольска
Криминал
05 сентября 2022, 10:08
Суд над стрелком Бекмансуровым начался в Перми
Важное
05 сентября 2022, 10:01
Взрыв прогремел около посольства РФ в Кабуле — СМИ
Эксклюзив
05 сентября 2022, 10:00
Никакого безумия — просто деньги. Как русофобия в Прибалтике связана с дележом бюджетов