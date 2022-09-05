Важное 05 сентября 2022, 08:41 Поделиться Telegram

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Viber Хоккеисту Сулейманову дали пять лет условно по делу о даче взятки Суд в Уфе приговорил к 5 годам условно хоккеиста Сулейманова по делу о даче взятки РИА «Новости»

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Ленинский районный суд Уфы приговорил к пяти годам условно экс-игрока хоккейного клуба «Салават Юлаев» Анвара Сулейманова по делу о даче взятки за уклонение от службы в армии. Об этом сообщили в суде.

«Назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. В соответствии со статьей 73 УК РФ („Условное осуждение“) назначенное Сулейманову наказание считать условным с испытательным сроком на четыре года», — огласил приговор судья.

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Сообщается, что обвиняемый не будет обжаловать приговор.

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Обвинение хотело наказать спортсмена штрафом в размере трех миллионов рублей. Защита при этом просила суд учесть полное признание вины Сулеймановым.

Ранее стало известно, что взятки сотрудникам полиции за перекрытие дорог в Москве при съемках сериала «Чикатило» обернулись для бывшего генерального директора ООО «Кино Групп» Дмитрия Большакова сроком в колонии на пять с половиной лет. Согласно материалам дела, сотрудники полиции получали от Большакова взятки за перекрытие дорог и улиц от транспорта и пешеходов в Тимирязевском районе Москвы.

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