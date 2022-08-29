Продюсера Большакова отправили в колонию по делу о взятках при съемках сериала «Чикатило»

Взятки сотрудникам полиции за перекрытие дорог в Москве при съемках сериала «Чикатило» обернулись для бывшего генерального директора ООО «Кино Групп» Дмитрия Большакова сроком в колонии на пять с половиной лет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Щербинского районного суда.

Большакова признали виновным по уголовному делу, возбужденному по статье «Посредничество во взяточничестве». Всего ему инкриминировали три эпизода. По совокупности всех преступлений суд приговорил продюсера к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима.

По этому же делу суд назначил наказание в 8,5 года колонии общего режима для заместителя начальника третьего отдела охраны общественного порядка московского главка МВД Игоря Файзуллина. Его признали виновным по двум эпизодам.

Фигурантом третьего эпизода стал заместитель начальника ОМВД «Китай-город» Дмитрий Смолин. По решению суда 7,5 года он проведет в колонии строгого режима.

Согласно материалам дела, сотрудники полиции получали от Большакова взятки за перекрытие дорог и улиц от транспорта и пешеходов в Тимирязевском районе Москвы. Там проходили съемки сериала «Чикатило».

Материалы в отношении еще двух фигурантов дела о взятках бывшего начальника УООП ГУ МВД Сергея Кулишова и его подчиненного Виталия Фокина рассматривает Дорогомиловский суд Москвы.