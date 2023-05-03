Криминал 03 мая 2023, 11:27 Студентка пыталась незаконно отправить в Китай редкие самоцветы на 1,6 млн рублей ФТС остановила посылку в Китай с 200 украшениями с самоцветами за 1,6 млн рублей

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В Пулкове предотвратили незаконную отправку в Китай двух посылок с редкими самоцветами. Студентка из Санкт-Петербурга при оформлении декларации занизила их стоимость в сотню раз, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы.

В двух отправлениях нашли около 200 украшений из золота и серебра с бирками и вставками из пейзажного каленого янтаря, лунного адуляра, фианита и радужного агата, а также обработанные камни. Особую ценность представляли браслет, серьги и колье с чароитом, который добыли на единственном в мире месторождении в Восточной Сибири. Стоимость ювелирных изделий оценили в 1,6 миллиона рублей.

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Студентка оформила декларацию, но занизила ценность в сотню раз. Нестыковку заметил во время досмотра инспектор Центральной почтовой таможни. Девушка сказала, что вложила в посылки бижутерию друзьям на свадьбу. Ей грозит наказание по двум делам об административном правонарушении за недостоверное декларирование товаров.

Пограничники в апреле задержали в Шереметьеве иностранца с алмазами, рубинами, изумрудами и сапфирами на шесть миллионов рублей. Он спрятал драгоценные камни в багаж и личные вещи.