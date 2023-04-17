Происшествия 17 апреля 2023, 12:11 Рубины, сапфиры и изумруды. Таможенники поймали в Шереметьево иностранца с драгоценностями на 6 млн рублей Иностранца с партией контрабандных драгоценных камней задержали в Шереметьево Freepik

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Контрабандист спрятал драгоценные камни общей массой 3946 карат в багаж и личные вещи. Заведено уголовное дело, злоумышленнику грозит до семи лет тюрьмы, написал ТАСС.

Пограничники задержали в аэропорту Шереметьево иностранца, который незаконно хотел провезти через границу России алмазы, рубины, сапфиры и изумруды.

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«Сотрудниками отряда пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Шереметьево пресечена попытка незаконного перемещения через государственную границу РФ драгоценных и полудрагоценных камней», — сообщили в ФСБ.

Общая стоимость контрабандного груза — более шести миллионов рублей. Заведено уголовное дело. Злоумышленнику грозит от трех до семи лет тюрьмы и штраф.

Ранее «360» писал, что псковские таможенники нашли тайник с 9,5 миллиона гривен в микроавтобусе, который должен был выехать в Латвию. Деньги были спрятаны в сооруженных полостях в багажнике. При этом на таможне водитель и пассажиры заверяли, что у них нет подлежащих декларированию предметов и денежных средств.