Студента зарезали в Подмосковье

Тело 16-летнего студента из Москвы нашли на пустыре в Солнечногорске. Его зарезали. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на подмосковный главк СК России.

«30 марта утром на пустыре в деревне Брехово Солнечногорского городского округа прохожим обнаружено тело 16-летнего московского студента с множественными ножевыми ранениями. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления [по статье УК РФ] „Убийство“», — приводит агентство текст сообщения ведомства.

На месте, где нашли мертвого студента, работают следователи и криминалисты подмосковного главка МВД. Специалисты осматривают пустырь, допрашивают свидетелей и устанавливают обстоятельства и личности людей, которые могут быть причастны к убийству подростка.

Две недели назад мужчина напал на женщину в Котельниках. Он повалил ее на землю и несколько раз ударил ножом. От полученных ран она умерла на месте. Следователи рассказали, что это брат зарезал свою сестру.