Стрелку из Cadillac предъявили обвинение

Суд предъявил обвинение мужчине, который 3 декабря устроил стрельбу в центре Москвы. Речь идет о хулиганстве по уголовной статье, сообщил ТАСС.

Суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

По информации следствия, конфликт начался из-за того, что таксист отказался уступать дорогу внедорожнику Cadillac — его водитель нарушал правила дорожного движения, а такси стояло на «аварийке». В ответ на отказ предполагаемый нарушитель открыл огонь из травматического пистолета и ранил таксиста.

В итоге пострадавшему понадобилась помощь медиков, но его жизни ничего не угрожает. СМИ сообщали, что подозреваемый не раз попадал в противозаконные конфликты на дороге, в том числе с нарушением скорости.

В частности, в мае 2021 года Cadillac не пропустил на одной из трасс столицы автомобиль Mercedes, его хозяин разбил зеркало и угрожал второму водителю расправой ножом. Тот написал заявление в полицию, но в итоге столкнулся с враньем оппонента, перешедшим в надуманный встречный иск.