Уголовное дело возбудили на водителя внедорожника после стрельбы в Москве

Уголовное дело по статье «Хулиганство» возбудила полиция Москвы против водителя внедорожника Cadillac Escaladе. В ходе конфликта на дороге он открыл огонь из травматического пистолета и ранил таксиста. Об этом сообщил РБК.

По предварительной информации, все началось из-за того, что таксист не уступил дорогу внедорожнику Cadillac — его водитель нарушал правила дорожного движения. В ответ на отказ он открыл огонь из травматического пистолета и ранил таксиста.

По неподтвержденным сведениям, таксисту понадобилась помощь медиков, но его жизни ничего не угрожает. СМИ сообщали, что подозреваемый не раз попадал в противозаконные конфликты на дороге, в том числе с нарушением скорости.

В мае 2021 года водитель не пропустил на одной из трасс столицы автомобиль Mercedes, разбил зеркало и угрожал второму водителю расправой ножом. Тот написал заявление в полицию, но в итоге столкнулся с откровенным враньем оппонента, перешедшим в надуманный встречный иск.