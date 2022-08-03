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    03 августа 2022, 01:25

    Стрелявшего по детской площадке мужчину задержали на северо-востоке Москвы

    Задержан стрелявший из квартиры по детской площадке на северо-востоке Москвы

    Валерия Шафирко, Иван Степанов

    Сотрудники полиции задержали мужчину, который начал стрелять из пневматической винтовки по детской площадке на северо-востоке Москвы. В распоряжении «360» оказались кадры с места происшествия.

    На кадрах видно, как правоохранители заходят в подъезд, в котором находится квартира стрелка. На втором ролике можно увидеть, как в машину полицейских садится мужчина.

    «Задержан мужчина 1980 года рождения. Пострадавших нет», — сообщили РЕН ТВ в пресс-службе столичного ГУ МВД.

    Нарушителя доставят в отдел для дальнейшего разбирательства в произошедшем.