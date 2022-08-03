Стрелявшего по детской площадке мужчину задержали на северо-востоке Москвы

Сотрудники полиции задержали мужчину, который начал стрелять из пневматической винтовки по детской площадке на северо-востоке Москвы. В распоряжении «360» оказались кадры с места происшествия.

На кадрах видно, как правоохранители заходят в подъезд, в котором находится квартира стрелка. На втором ролике можно увидеть, как в машину полицейских садится мужчина.

«Задержан мужчина 1980 года рождения. Пострадавших нет», — сообщили РЕН ТВ в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Нарушителя доставят в отдел для дальнейшего разбирательства в произошедшем.