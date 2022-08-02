Мужчина открыл стрельбу по детской площадке на северо-востоке Москвы

Мужчина начал стрелять из окна многоэтажки по детской площадке в Высоковольтном проезде. Один из жителей дома заснял ствол оружия на видео. К месту уже подъехали правоохранители.

Снятый одним из жильцов дома ролик появился в соцсети. На кадрах видно, как из окна многоэтажки высовывают оружие и направляют его на детскую площадку.

«Какой-то *** стреляет по детской площадке», — заявляет автор видео.

По его словам, мужчина открыл огонь из высотного дома в Высоковольтном проезде на северо-востоке столицы. Эту информацию «360» подтвердили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.

«Сегодня в 18:50 в полицию поступило сообщение, что из окна жилого дома, расположенного в Высоковольтном проезде, неизвестный якобы стреляет из пневматического оружия. На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские», — сообщили в столичном главке.

Сейчас сотрудники полиции ищут стрелявшего мужчину. Как уточнил источник в правоохранительных органах, в результате стрельбы никто не пострадал. Все обстоятельства продолжают выяснять.