«Стреляли страшно, аж домик вздрогнул»: очевидцы рассказали о ликвидации террористов в Екатеринбурге
«Сказали, что какая-то операция проводится и вывели нас отсюда <…> говорили, что террористы здесь», — рассказал «360» один из местных жителей.
Он добавил, что всех эвакуированных продержали до шести утра в автобусах. В это время были слышны выстрелы из автоматов. Как потом стало известно, силовики ликвидировали террористов. Вся операция проходила в домике сторожа, который сдали 10 дней назад.
Другая жительница «Ручейка» сказала, что накануне видела троих людей, которые снимали это помещение.
«Прошла мимо, увидела, что та какие-то лица. Я вообще думала, что это работники какие-то. Я не знала, что это у нас поселенцы», — призналась она.
Женщина тоже рассказала об эвакуации всех жителей. Вернуться домой получилось только под утро.
«Все так перепугались <…> Это было ночью, страшно», — отметила она.
Еще одна очевидица вспомнила про выстрелы, которые утихли только к трем часам ночи. «Стреляли страшно, аж домик у меня вздрогнул. Он маленький, боялась рассыпется», — сказала пенсионерка.
В ночь на 30 апреля сотрудники ФСБ уничтожили трех террористов в Екатеринбурге. Они взяли дом в садоводческом товариществе штурмом. Боевики оказали сопротивление и были ликвидированы. В помещении нашли самодельные бомбы и оружие.