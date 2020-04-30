Опубликовано видео со штурмом боевиков ИГ* в Екатеринбурге

Силовики уничтожили трех террористов в Екатеринбурге в ночь на 30 апреля. На месте операции сотрудники ФСБ нашли самодельные бомбы и оружие. Национальный антитеррористический комитет (НАК) опубликовал видео спецоперации.

На кадрах видно, как силовики штурмом берут дом в садоводческом товариществе, где засели боевики. После перестрелки сотрудники ФСБ вошли внутрь, прикрываясь щитом. Террористы прятали взрывчатку в диване. СВУ преступники сделали из пластиковых бутылок.

По данным оперативного штаба НАК, злоумышленники были сторонниками международной террористической организации ИГ*.

Ранее информационный центр НАК сообщил, что в Чкаловском районе Екатеринбурга минувшей ночью провели контртеррористическую операцию. Трех оказавших сопротивление боевиков уничтожили. На месте проведения КТО в Екатеринбурге нашли самодельные взрывные устройства, оружие и боеприпасы.

Режим КТО в Чкаловском районе Екатеринбурга действовал с 00:30 до 05:15. Сейчас ограничения уже сняли.

*ИГ/«Исламское государство» — запрещенная в России террористическая организация.