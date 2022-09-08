null | 360°

Эксклюзив 08 сентября 2022, 17:06 Поделиться Telegram

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Viber Муж застрелил жену в парикмахерской Челябинска Раздел имущества стал причиной для стрельбы в Челябинске

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Мужчина выстрелил в жену, а потом пытался свести счеты с жизнью. Кадры оперативных следствий опубликовал «360».

В четверг утром мужчина пришел на место работы его жены. Она предприниматель и снимала помещение под парикмахерскую. Он был расстроен решением суда, согласно которому ей досталась крупная сумма денег и общего имущества. Разразился скандал, мужчина вытащил самодельный пистолет и открыл стрельбу.

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