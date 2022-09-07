Житель Коми убил друга из-за ссоры на рыбалке | 360°

Криминал 07 сентября 2022, 23:00 Поделиться Telegram

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Viber Житель Коми убил друга из-за ссоры на рыбалке

Читать 360tv в

Житель поселка Безбожник Мурашинского района Коми прикончил своего друга. Причиной послужила ссора, которая произошла во время рыбалки. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на портал «Первоисточник».

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Двое молодых людей отправились рыбачить. В какой-то момент между ними завязалась ссора. В результате злоумышленник выстрелил в своего друга из ружья. От полученных травм оппонент погиб на месте преступления. Сотрудники органов задержали злоумышленника. Против него возбудили уголовное дело.

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