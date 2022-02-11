Столичные следователи проверят случай массажа ребенку с ДЦП за полмиллиона рублей

В Москве пятилетнему мальчику с ДЦП стало хуже после дорогостоящего лечения. Родители отдали «врачу-миологу» более 500 тысяч рублей. Теперь горе-специалистом заинтересовались следователи.

Семейная пара заплатила столичному массажисту 511 тысяч рублей, уточнили в пресс-службе СК РФ по Москве.

«Врач-миолог» обещал вылечить пятилетнего ребенка от ДЦП. На историю обратили внимание СМИ, указав, что мальчик после проведенных манипуляций стал чувствовать себя хуже. На опубликованных кадрах он кричал от боли, но специалист не остановил массаж. Негативно отзывались о враче и другие родители.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин получил столичному главку ведомства доложить о ходе проверки по случившемуся.

В конце прошлого года в Сургуте кондуктор автобуса высадил подростка с ДЦП, остановку которого пропустили. Молодой человек не смог вовремя подойти к двери, поэтому транспортное средство не остановилось там, где ему было нужно. Домой ребенку пришлось идти пешком.