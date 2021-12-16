«Ты не стоял около двери». Страдающего ДЦП подростка заставили идти пешком до пропущенной остановки

Кондуктор автобуса в Сургуте высадил подростка, остановку которого пропустили. Молодой человек страдает ДЦП и вовремя не смог отреагировать на происходящее.

«Когда двери наконец открылись, он начал спрашивать у кондуктора, почему автобус не сделал остановку в нужном месте. В ответ услышал: „Выходи. Ты не стоял около двери“, — а ему в силу его заболевания сложно стоять в движущемся транспорте, тем более что автобус был практически пустой», — сообщила «360» мама молодого человека.

По ее словам, он какое-то время возмущался, требовал, чтобы его отвезли на его остановку, на что ему довольно грубо заявили: автобус назад не пойдет. Юноше пришлось идти домой пешком.

По указанной публикации прокуратурой города Сургута организована проверка, выясняются все обстоятельства.

Ранее сообщалось, что соседка семьи, воспитывающей 19-летнего Игоря с ДЦП в Тюмени, травит подростка и его младшую сестру. Надежда Бесперстова не только словесно травит семью, но и ломает их имущество. Например, она оставляет царапины на их машине, портит забор. Мама молодого человека Ольга Дбар обратилась в прокуратуру.