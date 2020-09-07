Столичную чиновницу застрелили в Подмосковье из-за спора о наследстве

На подмосковной даче обнаружили мертвыми московскую чиновницу, ее мать и двоюродного дядю. Трагедия в семье произошла из-за конфликта на почве раздела имущества, рассказал «360» источник в правоохранительных органах.

Тело 49-летней владелицы дома с огнестрельным ранением груди в деревне Вороново Дмитровского городского округа нашли 5 сентября. Мертвой обнаружили и ее мать 1951 года рождения с такой же раной. Еще один погибший оказался двоюродным братом пенсионерки.

Полиция выяснила, что в субботу днем мужчина в пылу ссоры о разделе доставшегося по наследству имущества застрелил из охотничьего ружья свою сестру и племянницу из охотничьего ружья. После случившегося он покончил с собой.

С места происшествия сотрудники правоохранительных органов изъяли само ружье, 12 патронов 12 калибра и шесть гильз от них. После случившегося возбудили уголовное дело об убийстве.

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