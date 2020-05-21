Столичную бизнесвумен задержали за фейк о защитных масках. Видео

Предпринимательница из Москвы разместила в соцсети видео, где рассказала о якобы продаже в столичных магазинах масок из гуманитарной помощи из Китая. Кадрами заинтересовался СК.

Подозреваемой в распространении ложной информации стала 38-летняя жительница столицы, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Она опубликовала в интернете ролик, где рассказывала о продаже в розничных магазинах Москвы средств индивидуальной защиты. Женщина уверяла, что маски — часть гуманитарной помощи и их должны раздавать людям бесплатно.

Ее заявления оказались ложными: на масках, о которых идет речь на видео, приведены только данные о сертификации товара.

Следователи обыскали место жительства подозреваемой и нашли смартфон, с которого она разместила видеоролик. Правоохранители также нашли ноутбук, через который москвичка входила в соцсети.

В разговоре с сотрудником СК женщина подтвердила, что опубликовала ролик в Сети. Его успели посмотреть несколько сотен тысяч пользователей.

В СК намерены в ближайшее время предъявить бизнесвумен обвинение по возбужденному ранее уголовному делу о распространении фейка.

Тему коронавируса эксплуатируют таким образом не в первый раз. В Северной Осетии, например, обсуждали слухи о том, что инфекцию создали специально — для чипирования людей и чтобы «сократить население планеты». Генпрокуратура их уже опровергла.