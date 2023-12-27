Криминал 27 декабря 2023, 16:46 Стало известно, за что объявили в розыск шпажистов Сергея и Виолетту Бида Shot: шпажистам Сергею и Виолетте Бида грозит до 10 лет лишения свободы Zhang Hongxiang/XinHua/globallookpress

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Шпажист, серебряный призер Олимпиады 2020 года Сергей Бида и его жена Виолетта разыскиваются по уголовной статье о «самовольном оставлении части или места службы». Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

По информации собеседника издания, фехтовальщиков объявили в розыск в сентябре, после того как они переехали в Соединенные Штаты. Сергей Бида — офицер Росгвардии и член общества «Динамо», Виолетта — сотрудница Минобороны России и представитель ЦСКА. Оба военнообязанные.

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Максимальная санкция по статье 337 УК РФ, по которой разыскивают супругов, — лишение свободы на 10 лет.

О том, что МВД объявило в розыск Сергея и Виолетту Бида, стало известно накануне. Основание для этого в базе ведомства не указывалось. Отмечалось, что их разыскивают «по статье УК».

Супруги-фехтовальщики живут в Калифорнии. Виолетта — серебряный призер чемпионата мира в 2019 году. Летом оба выступили на чемпионате США по фехтованию в нейтральном статусе, не уведомляя об этом российскую сторону.