Стало известно о еще двух женщинах в квартире москвича, от которого жертва пыталась сбежать через окно

Мужчина, подозреваемый в изнасиловании и покушении на убийство девушки в Москве, закрыл в квартире еще двух женщин. Об этом РИА «Новости» сообщила старший помощник руководителя столичного отделения СК России Юлия Иванова.

Следствие предположило, что ночью 7 декабря мужчина, находясь в квартире, избил и изнасиловал женщину, которая, пытаясь спастись, выпрыгнула с четвертого этажа. После этого ее мучитель спустился вниз, нанес ей несколько колото-резаных ран и скрылся. Очевидцы постарались помочь потерпевшей и вызвали скорую помощь, которая увезла ее в тяжелом состоянии.

Сейчас следователи возбудили два уголовных дела по статьям «Покушение на убийство» и «Изнасилование». Позже стало известно, что в той же квартире были еще две женщины, также насильно удерживаемые. Подозреваемый связал их скотчем, но у пленниц получилось выбраться, когда тот ушел.

Теперь фигурант проходит еще по одной статье — «Незаконное лишение свободы, совершенное в отношении двух лиц». Мужчина задержан, следствие будет просить суд заключить его под стражу.