Девушка в Москве сбежала от насильника через окно на четвертом этаже

Пострадавшая от насильника девушка сбежала от своего мучителя, выпрыгнув из окна четвертого этажа. Но просто так отпускать свою жертву злоумышленник не захотел. Он догнал ее и несколько раз ударил ножом. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК.

По данным ведомства, во вторник, 7 декабря, в московской квартире мужчина сначала избил, а потом изнасиловал девушку. Пострадавшая воспользовалась ситуацией и выпрыгнула из окна с четвертого этажа.

Злоумышленник схватил нож и выбежал на улицу, чтобы расправиться со своей жертвой. После нескольких ударов его спугнули очевидцы. Девушку в тяжелом состоянии госпитализировали в одну из столичных больниц.

Следователи завели уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Покушение на убийство». Подозреваемого в нападении на девушку сейчас ищут.