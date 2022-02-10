Стало известно, как жестоко убитый мужчина в Москве попал в квартиру к расчленителю

Жестоко убитый мужчина на севере Москвы попал в квартиру к преступнику, представившись курьером. Об этом «360» рассказал свидетель убийства.

По его словам, подъезд, в котором проживал убитый, всегда был дружным. Проблемных жильцов там не было. Убийца вместе с женой на протяжении полугода арендовал в доме квартиру, за которую исправно платил.

В день преступления, как отметил источник «360» в квартиру к нему пытался попасть мужчина лет 30-35. Он представился курьером и, по словам свидетеля, выглядел настороженно.

«Я ему в ответ сказал, что таковым он не является. В эту квартиру никогда курьеры не ходили», — заявил очевидец.

Спустя полтора часа, когда так называемый курьер не вышел из квартиры, свидетель происходящего по ошибке позвонил владельцу жилплощади, а не ее съемщику.

«Бог отвел. Кто знает, что бы было со мной, если бы набрал его номер», — признался он.

Через несколько дней, как отметил свидетель жестокого убийства, во дворе дома было странное движение. По его словам, кто-то спустился по пожарной лестнице и убежал. Той же ночью подъезд покинула женщина. Спустя некоторое время за ней вышел мужчина, который сказал, что поругался с женой.

«Оказывается, это они и были. Таким образом они выносили тело», — отметил он.

Недавно правоохранители задержали подозреваемого в убийстве и расчленении мужчины на севере Москвы. По данным СМИ, он познакомился с жертвой в интернете.