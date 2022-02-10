Подозреваемого в убийстве и расчленении мужчины на севере Москвы задержали

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве и расчленении мужчины на севере Москвы. Telegram-канал «112» написал, что он познакомился с жертвой в интернете.

Авторы поста указали, что подозреваемого в процессе раскладывания частей тела по пакетам застала его сожительница. После этого мужчина начал угрожать свидетельнице, что убьет ее дочь, если она не посодействует ему в избавлении от останков.

Останки мужчины нашли в двух разных местах. Дворник на Флотской улице обнаружил человеческую ногу, до этого на мусороперерабатывающем предприятии нашли голову и руки мужчины при сортировке отходов.

Известно, что полиция смогла опознать погибшего, им оказался 36-летний рабочий. О его пропаже написала заявление его супруга, что также уточнил Telegram-канал «112».