Стали известны подробности дела главы полиции Долгопрудного

Начальник отдела полиции Догопрудного Карен Севикян в сговоре с еще двумя людьми незаконно переправил двух индийцев в Мексику через аэропорт Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

«По данным следствия, в октябре 2021 года Севикян, Левин и Тарбеев вступили в преступный сговор с целью организации незаконной миграции иностранных граждан за денежное вознаграждение», — говорится в сообщении ведомства.

В СК уточнили, что один из подозреваемых — Левин — лично передавал взятки сотрудникам аэропорта Шереметьево за переправку иностранцев в третьи страны.

Против участников группы завели уголовное дело об организации незаконной миграции и взятке в особо крупном размере. Следователи выяснили, что в период с 1 по 11 ноября подозреваемые переправили через Шереметьево в Мексику двух граждан Индии. Их задержали при попытке провернуть похожую противозаконную процедуру с участием еще пятерых индийцев. Высокопоставленного полицейского, военного и гражданского Максима Тарбеева отправили под стражу.