Mash: главу полиции Долгопрудного задержали за нелегальную отправку индусов в США

Начальника отдела полиции городского округа Долгопрудный задержали по подозрению в организации незаконной миграции. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД.

Расследование проводили сотрудники управления собственной безопасности ведомства. Сейчас по собранным ими материалам проводят проверку. Если причастность начальника отдела полиции подтвердится, то ему грозит увольнение из органов и наказание в соответствии с законом.

Как сообщил Telegram-канал Mash, подполковник подмосковной полиции помогал индусам незаконно эмигрировать в США. Через своих помощников он оформлял поддельные визы и бронировал билеты.

Успехом увенчалась операция по переброске через океан двух человек. При попытке организовать поездку в Америку для пяти индусов полицейского поймали.