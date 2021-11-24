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    24 ноября 2021, 15:49

    Mash: главу полиции Долгопрудного задержали за нелегальную отправку индусов в США

    МВД сообщило о задержании главы полиции Долгопрудного за нелегальную миграцию

    Анатолий Минкин, Иван Степанов

    Начальника отдела полиции городского округа Долгопрудный задержали по подозрению в организации незаконной миграции. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД.

    Mash: главу полиции Долгопрудного задержали за нелегальную отправку индусов в США

    Расследование проводили сотрудники управления собственной безопасности ведомства. Сейчас по собранным ими материалам проводят проверку. Если причастность начальника отдела полиции подтвердится, то ему грозит увольнение из органов и наказание в соответствии с законом.

    Как сообщил Telegram-канал Mash, подполковник подмосковной полиции помогал индусам незаконно эмигрировать в США. Через своих помощников он оформлял поддельные визы и бронировал билеты.

    Успехом увенчалась операция по переброске через океан двух человек. При попытке организовать поездку в Америку для пяти индусов полицейского поймали.