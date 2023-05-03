Эксклюзив 03 мая 2023, 15:05 «Стали говорить, что не умеет играть в баскетбол». Жена Шведа назвала причину нападения на него Жена избитого Шведа: на баскетболиста напали из-за проигранного матча РИА «Новости»

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Группа молодых людей ждала выхода баскетболиста Алексея Шведа из ресторана, а потом напала на него. Как заявила «360» жена спортсмена Анастасии Зиадитдиновова, на мужа набросились из-за проигрыша в матче.

Анастасия стояла на улице в момент случившегося, но не видела, как ее супругу нанесли удар.

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«Мы шли к машине. Как видно на видео, ему сделали подсечку, и его бьет мужчина, он падает на землю», — прокомментировала она появившееся в Сети видео.

По ее словам, в той компании было 8-10 человек.

«Много их было. Мы выходили из заведения, они вышли и ждали. Стали говорить, что Алексей Швед — лох, что не умеет играть в баскетбол. Что он проиграл сегодня, из-за этого у них проиграла ставка», — вспомнила женщина.

Сама Анастасия, когда увидела мужа, лежащим на земле, подумала, что «он все».

«Выглядел он так, как будто это конец», — добавила она.

Собеседница «360» отметила, что подруги семьи быстро среагировали на случившееся: одна положила голову Шведа себе на колени и зафиксировала, другая — вызвала скорую помощь.

Врачи оценивают состояние баскетболиста как тяжелое, он находится в реанимации.

«Ему сделали КТ: еще остался воздух, есть гематома в мозгу. Чтобы она ушла, надо пару недель лежать и не двигаться», — поделилась последними новостями жена спортсмена.

Нападение на Шведа произошло 1 мая в центре Москвы. СМИ написали, что полиция задержала двух подозреваемых.