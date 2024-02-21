Криминал 21 февраля 2024, 07:33 Стала известна причина задержания руководства Всероссийского общества глухих Руководство Всероссийского общества глухих заподозрили в хищении активов РИА «Новости»

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Руководство Всероссийского общества глухих (ВОГ) задержали по подозрению в массовом хищении активов. Об этом сообщил «Коммерсант».

По его данным, причиной задержания стали подозрения в махинациях с недвижимостью, принадлежащему ВОГ, в шести регионах. По версии следствия, сообщники продали несколько зданий по заведомо заниженной цене, якобы избавляясь от непрофильных активов. Ущерб оценили в 211 миллионов рублей. Под подозрение попало почти все руководство центрального аппарата ВОГ, в том числе ее президент Станислав Иванов.

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Примечательно, что в 2023 году его предшественника на посту, 79-летнего Валерия Рухледева, осудили на семь лет за такие же аферы, но с московской недвижимостью.

Всероссийское общество глухих существует с 1926 года. Это одна из старейших общественных организаций в стране.

О массовом задержании руководства полицией стало известно накануне, 20 февраля. Причины тогда не уточнялись. В организации заявили, что о следят за ситуацией и поддерживают контакты с задержанными, их адвокатами и правоохранителями.