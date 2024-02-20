20 февраля 2024, 13:17
Всероссийское общество глухих подтвердило задержание своего президента
Всероссийское общество глухих сообщило о задержании президента Иванова
Сотрудников центрального аппарата Всероссийского общества глухих во главе с его президентом Станиславом Ивановым задержала полиция. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Сотрудников задержали утром 20 февраля по решению следственного департамента МВД России. Кроме президента ВОГ Станислава Иванова у полиции возникли вопросы к первому вице-президенту Евгению Безрукову, председателям Татарского регионального отделения Венере Гаулстон и Новосибирского регионального отделения Михаилу Брагину, бывшему вице-президенту Вадиму Иванченко и другим сотрудникам.
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«Мы внимательно следим за ситуацией и поддерживаем контакты с задержанными, их защитниками и представителями правоохранительных органов», — сообщила пресс-служба.
Представители ВОГ не уточнили детали дела. Общество, по их информации, продолжило работать в штатном режиме.
В Москве суд арестовал трех участников несанкционированных акций. За неповиновение полиции им назначили 15 суток заключения.
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