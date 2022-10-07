Стала известна личность поджигателя автомобилей в «Москва-Сити» | 360°

Криминал 07 октября 2022, 10:47 Поделиться Telegram

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Viber Стала известна личность поджигателя автомобилей в «Москва-Сити» 112: поджигателем автомобилей в «Москва-Сити» оказался некто Сергей Арушанов

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Поджигателем автомобилей около башни «Федерация» в «Москва-Сити» оказался 26-летний «режиссер короткометражных фильмов» Сергей Арушанов. Об этом рассказали «112» в своем Telegram-канале.

Сообщается, что он сначала поджег собственный автомобиль Volkswagen Polo, на котором туда и приехал, а затем огонь перекинулся на находившийся рядом Jaguar, принадлежащий 57-летней москвичке. Сам Арушанов стоял в сторонке и выкрикивал антивоенные лозунги, потом пытался бежать с места преступления с канистрой бензина в руках, но его задержали. Очевидцы назвали его поведение неадекватным.

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Себя мужчина характеризует как «режиссера короткометражных хоррор-фильмов», эти видео со сделанными в Paint обложками он публикует в соцсетях. Видео горящих автомобилей и задержания поджигателя на глазах у толпы опубликовали средства массовой информации.

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Об одном взорвавшемся и другом сгоревшем автомобилях у «Москва-Сити» сообщалось днем ранее. В результате поджога никто не пострадал.

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