Криминал 09 апреля 2024, 17:16 США и НАТО заподозрили в финансировании терактов после атаки на «Крокус» СК завел дело о финансировании терроризма лидерами США и НАТО после «Крокуса» РИА «Новости»

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Уголовное дело о финансировании терроризма высокопоставленными лицами из США и стран НАТО завели российские следователи после обращений из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила пресс-служба центрального главка СК.

В ведомстве подчеркнули, что уголовное дело возбудили по результатам проверки, организованной по заявке от депутатов и сенаторов, которые попросили проверить причастность высших должностных лиц стран Запада к выделению денег террористам.

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Следователи установили, что средства боевики получали через коммерческие организации, среди которых оказалась нефтегазовая компания «Бурисма Холдингс».

По требованию заказчиков террористы занимались ликвидацией известных людей, а также старались нанести большой экономический ущерб странам, в которых действовали, включая Россию.

В ходе расследования уголовного дела следователи в сотрудничестве с другими спецслужбами и финансовой разведкой проверят источники и движение средств, попавших в руки террористов. Также они намерены установить причастность к деньгам представителей власти стран Запада и крупных бизнесменов. В ходе работы криминалисты определят, каким образом спонсоры, организаторы и кураторы держали связь с террористами.

Группа боевиков устроила массовый расстрел зрителей в «Крокус Сити Холл» 22 марта. После прекращения огня террористы подожгли здание и скрылись. Их оперативно задержали в Брянской области. Общее число арестованных по делу о теракте составило 11 человек, среди которых четверо — непосредственные исполнители, остальные — сообщники.