Криминал 27 марта 2024, 10:45 Спустя 24 года арестовали очередного участника нападения на десантников в Чечне ФСБ задержала члена банд Басаева и Хаттаба по делу о нападении на десантников

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В Дагестане задержали Ислама Бациева по подозрению в причастности к нападению на псковских десантников в Чечне в 2000 году. Операцию силовиков в Хасавюртовском районе показал Центр общественных связей ФСБ.

Мужчину 1977 года рождения схватили 20 марта в селе Байрамаул и доставили в полицию. Суд заключил его под стражу. В ближайшее время прокурор предъявит Исламу Бациеву обвинение в бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащего.

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ФСБ вместе со Следкомом собрали, по словам пресс-службы, неопровержимую доказательную базу его участия в нападении банд Шамиля Басаева и Хаттаба на псковских десантников в феврале 2000 года в районе села Улус-Керт Шатойского района Чечни. Погибли 84 военнослужащих.

В 2023 году задержали трех жителей Кабардино-Балкарии — предполагаемых участников преступления. «Известия» сообщили, что Анзор Батыров, Асланбек Казанчев и Таймураз Накусов входили в кабардинский джамаат.