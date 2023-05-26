Криминал 26 мая 2023, 10:20 Троих причастных к нападению на псковских десантников задержали СК: задержаны трое членов банды Басаева, причастных к нападению на псковских десантников

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Еще троих членов банды Басаева, подозреваемых в причастности к нападению на псковских десантников в 2000 году, задержали сотрудники ФСБ. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Задержанные — жители Кабардино-Балкарии — Анзор Батыров, Асланбек Казанчев и Таймураз Накусов. Они подозреваются в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих. Суд отправил их под стражу, в ближайшее время им предъявят обвинения, уточнили в СК.

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Следователи устанавливают роль и конкретные действия подозреваемых в ходе нападения на псковских десантников, а также проверяют их причастность к другим преступлениям, не связанным с этим уголовным делом.

Вооруженное нападение на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск произошло 29 февраля 2000 года в районе села Улус-Керт Шатойского района Чечни. Преступление совершила объединенная вооруженная банда под общим руководством Басаева и Хаттаба.

В ходе нападения погибли 84 военнослужащих, а четверо получили ранения.

«Мероприятия по розыску участников преступлений террористического характера прошлых лет, избежавших уголовной ответственности, продолжаются», — подчеркнули в ЦОС ФСБ.