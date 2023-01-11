Эксклюзив 11 января 2023, 14:53 «Спровоцировала». Драка учительницы из Красноярска и шестиклассницы попала на видео Школьница заступилась за красноярскую учительницу в драке с шестиклассницей из-за вейпа

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Шестиклассница в Красноярске спровоцировала учительницу на драку. Об этом «360» рассказала другая ученица школы № 34, которая видела конфликт.

«У нее была электронная сигарета, она ходила и красовалась. Потом у нее украли или потеряла, не знаю. Она подошла к учительнице и сказала, что украли», — сказала она.

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Девочка не подтвердила версию краевой прокуратуры о том, что потерпевшая закурила в классе вейп. Она сказала, что конфликт начался из-за того, что она его потеряла, подошла к учительнице и стала кричать. Школьница достала бутылку с водой, облила женщина, та отобрала ее и сделала то же самое.

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«Она взяла и дернула учительницу за волосы, а дальше я не видела. <…> Девочка [спровоцировала]. Учительница спрашивала, что случилось, что украли, а она начала кричать», — объяснила школьница.

После перепалки 12-летняя девочка расплакалась и ушла в туалет. Учительница попыталась ее успокоить, конфликт продолжился, но уже только словами — больше, по словам очевидца, они не дрались.

Одноклассники сняли драку на видео, и она попала в интернет. Родители пожаловались в управление образования Красноярска, там начали служебную проверку. Одновременно прокуратура решила проверить действия педагога и семьи школьницы, а Следком завел уголовное дело.