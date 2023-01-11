Эксклюзив 11 января 2023, 12:08 «Проводится проверка». Управление образования Красноярска заступилось за побитую из-за вейпа школьницу СКР завел уголовное дело на красноярскую учительницу после драки со школьницей

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В Красноярске учительница географии подралась с шестиклассницей из-за электронной сигареты. Следком завел уголовное дело. Заместитель руководителя Главного управления образования Марина Чернышкова рассказала «360», что началась служебная проверка. Она назвала методы педагога недопустимыми.

«Даже и без проверки видно, что поведение учителя и способы урегулирования конфликта недопустимы по отношению к ребенку», — сказала она.

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На учительницу географии пожаловались родители после того, как увидели запись потасовки. Управление примет меры по итогам служебной проверки. Ее проведение подтвердили в администрации школы № 34, а мать школьницы отказалась от комментариев.

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Прокуратура тоже начала проверку на основе видео, которое появилось в соцсетях. Шестиклассница закурила в классе электронную сигарету. Учительница попыталась ее отобрать, но в ответ девочка облила ее водой. Началась перепалка, потом они стали толкать и хватать друг друга руками. Драка окончилась после того, как школьницу вывели из класса.

В надзорном ведомстве рассказали, что девочка не состояла на учете, ее не привлекали к ответственности за какие-либо нарушения. Учительница проработала в школе № 34 больше двух лет, а в системе образование — 30 лет. На ее счету звание ветерана труда, грамоты и поощрения. Прокуратура проверит не только действия педагога, но и исполнение родителями своих обязанностей.

Против учительницы уже завели уголовное дело за ненадлежащее исполнение педагогом обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего с жестоким обращением. В Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия заявили, что она использовала противоправные методы воспитания и применила к 12-летней школьнице физическую силу.