Сожителя матери задержали после смерти мальчика на морозе в Саратовской области

После смерти пятилетнего мальчика на морозе в городе Вольск Саратовской области задержали сожителя матери. Его подозревают в убийстве.

Подозреваемому 38 лет. Сейчас решается вопрос о мере пресечения, сообщили на сайте СУСК РФ по региону.

На видеозаписи, опубликованной на канале СК, следователь объявляет задержанному, что тот подозревается в совершении убийства малолетнего ребенка. Фигуранту дела грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

На странице СК также опубликовано фото с места убийства, на котором можно увидеть, как следователь осматривает место обнаружения тела ребенка перед входом в магазин.

Ранее прокуратура области рассказала, что мертвого мальчика без одежды нашли около его дома в Вольске в понедельник. По предварительным данным, у него были проблемы с психикой и он проживал в доме поблизости.

По данным следствия, мальчик замерз. В связи с этим заведено уголовное дело. Сообщалось также, что СК оценит действия родителей и служб профилактики.

Омбудсмен в регионе Татьяна Загородняя рассказала, что семья погибшего мальчика была неполной, однако не состояла на учете.