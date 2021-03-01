Ребенок с расстройством психики умер на морозе в Саратовской области

Мертвого мальчика без одежды нашли около его дома в Вольске (Саратовская область). По предварительным данным, у него были проблемы с психикой. Об этом сообщила прокуратура региона в Telegram.

«1 марта 2021 года, около 06:00 (05:00 по Москве) на одной из улиц города Вольска водитель фургона для развозки хлеба обнаружил на дороге ребенка в нижнем белье. По предварительной информации, мальчик 2015 года рождения страдал расстройством психики, проживал в одном из многоквартирных домов недалеко от места его обнаружения», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Местная прокуратура начала проверку обстоятельств гибели ребенка. Сейчас сотрудники ведомства изымают видеозаписи с камер видеонаблюдения магазинов неподалеку, ищут свидетелей и очевидцев.

Проверку организовали и местные следователи. Как сообщила пресс-служба СУ СК России по Саратовской области, признаков насильственной смерти на теле ребенка при внешнем осмотре не нашли.