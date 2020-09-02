Советника главы Роскосмоса Сафронова оставили под арестом на три месяца

Суд продлил на три месяца арест советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Его обвинили в госизмене.

«Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 2 сентября 2020 года мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сафронова Ивана Ивановича <…> продлена на три месяца и одни сутки», — сказано в решении суда.

Заседание прошло в закрытом режиме. Теперь обвиняемый останется под стражей как минимум до 7 декабря.

Кремль рассчитывает на то, что дело Сафронова рассмотрят детально и при этом будет соблюдаться закон. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

Сафронова задержали в Москве 7 июля. По данным следствия, советник главы Роскосмоса мог передавать спецслужбам Чехии секретные данные. Сафронов отрицает обвинения в свой адрес.

Адвокат Сафронова Иван Павлов раскрыл некоторые подробности дела. В материалах к нему говорится, что его клиент якобы мог передавать информацию с помощью своего персонального компьютера, он находился у него дома.

При этом для шифрования помощник Роскосмоса якобы использовал программу VeraCrypt, а в качестве паролей — отрывки из книги Роя Медведева «Путешествие через эру Ельцина» на английском языке.