Сотрудница ростовской полиции втайне оформляла кредиты на коллег

Полицейская из Ростовской области решила заработать за счет своих коллег. Женщина оформила на них кредиты, а деньги забрала себе. В пресс-службе регионального ГУ МВД «360» рассказали, что сотрудницу уволили «по отрицательным основаниям».

Работала женщина, по данным СМИ, младшим специалистом связи в МВД. У нее был доступ к персональным данным других полицейских. Воспользовавшись служебным положением, ростовчанка оформила кредиты почти на 30 сотрудников.

Ради конспирации она пользовалась услугами разных микрокредитых компаний. Всего в ее деле упомянуты 15 организаций. Когда коллегам начали приходить оповещения об оплате кредита, полицейскую вычислили. За этим последовало увольнение.

«Ранее уволена по отрицательным основаниям», — уточнил в разговоре с «360» дежурный пресс-службы ОИиОС ГУ МВД России по Ростовской области.

Закончилось все уголовным делом. Суд над предприимчивой женщиной состоялся в конце 2019 года. Ее признали виновной и приговорили к трем годам лишения свободы условно.